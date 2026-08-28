|
28.08.2026 06:37:00
Nordic Halibut AS Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Nordic Halibut AS Registered hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.31 NOK gegenüber -0.760 NOK im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5.48 Prozent auf 30.0 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Nordic Halibut AS Registered 31.8 Millionen NOK umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI stärker -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schliesslich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen zeigt. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.