Nordic Halibut AS Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nordic Halibut AS Registered hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.31 NOK gegenüber -0.760 NOK im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5.48 Prozent auf 30.0 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Nordic Halibut AS Registered 31.8 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch