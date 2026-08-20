Nordic Asia Investment Group 1987 Registered B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nordic Asia Investment Group 1987 Registered B liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nordic Asia Investment Group 1987 Registered B die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.02 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.520 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch