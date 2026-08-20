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20.08.2026 06:37:00
Nordhealth AS Registered A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Nordhealth AS Registered A stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.51 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordhealth AS Registered A ein EPS von -0.430 NOK in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.57 Prozent auf 155.6 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 150.2 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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