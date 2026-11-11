Nordhealth AS Registered A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nordhealth AS Registered A hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.29 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0.320 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Nordhealth AS Registered A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 166.3 Millionen NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 152.5 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch