Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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10.04.2026 09:40:00
Nordex sichert sich Spanien-Projekt - Aktie leichter
Nordex wird einen Windpark in Spanien mit 13 Turbinen und Stahlrohrtürmen ausstatten.
Die Nordex-Papiere zeigen sich im XETRA-Handel mit Abschlägen: Es geht zeitweise marginale 0,96 Prozent aufwärts auf 45,20 Euro.DJG/rio/cbr
DOW JONES
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Bildquelle: Nordex AG,Lukassek / Shutterstock.com
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