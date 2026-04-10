Nordex sichert sich Spanien-Projekt - Aktie leichter

Die Anlagen werden voraussichtlich ab Frühjahr nächsten Jahres errichtet, eine Gesamtleistung von 80 Megawatt haben und gegen Ende 2027 in Betrieb gehen, wie der Windanlagenhersteller mitteilte. Der Auftraggeber habe die Option, den Windpark noch um 40 Megawatt Leistung zu erweitern, hiess es weiter. Teil des Auftrags sei ein Servicevertrag mit 20 Jahren Laufzeit.

Die Nordex-Papiere zeigen sich im XETRA-Handel mit Abschlägen: Es geht zeitweise marginale 0,96 Prozent aufwärts auf 45,20 Euro.

DJG/rio/cbr

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