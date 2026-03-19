|
19.03.2026 08:11:06
Nordex Secures 54.4 MW Turbine Orders From Prowind In Germany With 20-Year Service Deal
(RTTNews) - Nordex SE (NDX1.DE, NRDXF), a manufacturer of multi-megawatt onshore wind turbines, on Thursday said it secured two orders from Prowind for a total of eight N175/6.X wind turbines in Germany, with a combined capacity of 54.4 MW.
The contracts include a Premium Service maintenance agreement for the turbines over a period of 20 years.
The installation is scheduled to be completed by the end of 2027.
The orders comprise six turbines for the Hogenset wind farm in Lower Saxony and two turbines for the Föchtorf project spanning Lower Saxony and North Rhine-Westphalia.
All turbines will be installed on hybrid towers with a hub height of 179 meters.
The latest orders build on existing collaboration between the two companies, following a prior order for seven N175/6.X turbines for projects in Lower Saxony last year.
On Wednesday, Nordex closed trading 0.30% lesser at EUR 45.94 on the XETRA.
Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt
Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen tiefrot
Der SMI und der deutsche Leitindex dürften am Donnerstag mit Abschlägen starten. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag mit Verlusten.