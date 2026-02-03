Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
03.02.2026 08:17:40
Nordex liefert Turbinen für 189-Megawatt-Windpark in Schweden
DOW JONES--Nordex wird für einen Windpark des Projektentwicklers OX2 in der mittelschwedischen Region Dalarna insgesamt 27 Windturbinen mit einer Gesamtkapazität von 189 Megawatt liefern. Installiert werden sollen sie ab 2027 in der Kaltklimavariante, die auch unter rauen Winterbedingungen eine "optimierte Stromerzeugung" erlaubt, wie es in der Mitteilung des Turbinenherstellers aus Hamburg heisst. Anfang 2028 solle das Projekt in Betrieb gehen.
