Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’409 1.7%  SPI 18’484 1.5%  Dow 49’408 1.1%  DAX 24’798 1.1%  Euro 0.9189 -0.1%  EStoxx50 6’008 1.0%  Gold 4’890 4.9%  Bitcoin 61’123 -0.4%  Dollar 0.7776 -0.3%  Öl 66.0 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Givaudan-Aktie: Millionen-Investition in Duftstoffwerk in Mexiko
COSMO-Pharmaceuticals-Aktie: Eigene Aktien an Capital-Group-Fonds platziert
Januar: Analysten sehen für Microsoft-Aktie Luft nach oben
Siemens Energy-Aktie auf Rekordjagd: Analysten sehen massives Potenzial im Gasturbinen-Sektor
Ausblick: Alphabet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Plus500 Depot

Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.02.2026 08:17:40

Nordex liefert Turbinen für 189-Megawatt-Windpark in Schweden

Nordex
31.59 CHF 2.31%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Nordex wird für einen Windpark des Projektentwicklers OX2 in der mittelschwedischen Region Dalarna insgesamt 27 Windturbinen mit einer Gesamtkapazität von 189 Megawatt liefern. Installiert werden sollen sie ab 2027 in der Kaltklimavariante, die auch unter rauen Winterbedingungen eine "optimierte Stromerzeugung" erlaubt, wie es in der Mitteilung des Turbinenherstellers aus Hamburg heisst. Anfang 2028 solle das Projekt in Betrieb gehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 02:18 ET (07:18 GMT)

Nachrichten zu Nordex AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?