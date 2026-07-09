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09.07.2026 09:20:40

Nordex Group mit 3,1 Gigawatt-Ordervolumen im zweiten Quartal

Nordex
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DOW JONES--Nordex hat im zweiten Quartal im Anlagengeschäft neue Aufträge mit einer Gesamtleistung von 3,05 Gigawatt eingeworben - bei im Jahresvergleich stabilen durchschnittlichen Preisen (0,97 Millionen Euro pro Megawatt Leistung). Das Auftragsvolumen nach Erzeugungsleistung fiel damit höher aus als im Vorjahreszeitraum (2,31 Gigawatt) und im Vorquartal (1,87 Gigawatt), wie der Hersteller von Windkraftanlagen mitteilte. Stärkste Einzelmärkte waren demnach Deutschland, die USA und die Türkei.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2026 03:20 ET (07:20 GMT)

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