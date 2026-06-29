Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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29.06.2026 07:53:40
Nordex erhält Zuschlag für Windpark in den USA - Aktie im Fokus
Die Nordex Group hat sich einen US-Windparkauftrag mit einer Gesamtleistung von 325 Megawatt gesichert.
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Bildquelle: Nordex
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Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle
Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.Weiterlesen!
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|EQS-News: Die Nordex Group erhält einen 325-MW-Auftrag in den USA (EQS Group)
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