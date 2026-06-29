Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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29.06.2026 11:07:40
Nordex erhält Zuschlag für Windpark in den USA - Aktie höher
Die Nordex Group hat sich einen US-Windparkauftrag mit einer Gesamtleistung von 325 Megawatt gesichert.
Die Nordex-Aktie steigt im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 0,54 Prozent auf 44,30 Euro.
DJG/rio/cln
DOW JONES
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