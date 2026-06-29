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Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

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Auftragsboom 29.06.2026 11:07:40

Nordex erhält Zuschlag für Windpark in den USA - Aktie höher

Nordex erhält Zuschlag für Windpark in den USA - Aktie höher

Die Nordex Group hat sich einen US-Windparkauftrag mit einer Gesamtleistung von 325 Megawatt gesichert.

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Die Bestellung umfasst 55 Turbinen des Typs N163/5.X. Den Namen des Kunden und das Projekt nannte das Hamburger Unternehmen Nordex nicht. Die Anlagen werden den Angaben zufolge im US-Bundesstaat Iowa gefertigt.

Die Nordex-Aktie steigt im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 0,54 Prozent auf 44,30 Euro.

DJG/rio/cln

DOW JONES

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Nordex liefert 17 Windturbinen für Projekt in Osteuropa - Aktie mit Verlusten

Bildquelle: Nordex
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Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

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