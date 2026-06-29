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Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

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Auftragsboom 29.06.2026 09:32:40

Nordex erhält Zuschlag für Windpark in den USA - Aktie dennoch in Rot

Nordex erhält Zuschlag für Windpark in den USA - Aktie dennoch in Rot

Die Nordex Group hat sich einen US-Windparkauftrag mit einer Gesamtleistung von 325 Megawatt gesichert.

Nordex
40.87 CHF 1.17%
Kaufen Verkaufen
Die Bestellung umfasst 55 Turbinen des Typs N163/5.X. Den Namen des Kunden und das Projekt nannte das Hamburger Unternehmen Nordex nicht. Die Anlagen werden den Angaben zufolge im US-Bundesstaat Iowa gefertigt.

Die Nordex-Aktie sinkt im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 0,41 Prozent auf 43,88 Euro.

DJG/rio/cln

DOW JONES

Weitere Links:

Nordex liefert 17 Windturbinen für Projekt in Osteuropa - Aktie mit Verlusten

Bildquelle: Nordex
In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

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3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ STMicroelectronics

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’722.52 19.77 SRBANU
Short 15’033.94 13.68 SNQBQU
Short 15’590.89 8.90 SLWB8U
SMI-Kurs: 14’167.03 29.06.2026 09:34:32
Long 13’534.21 19.23 SQBLOU
Long 13’225.79 13.55 SLBIBU
Long 12’680.12 8.95 SI6BUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 40.46 2.22% Nordex AG

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