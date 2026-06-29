Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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29.06.2026 09:32:40
Nordex erhält Zuschlag für Windpark in den USA - Aktie dennoch in Rot
Die Nordex Group hat sich einen US-Windparkauftrag mit einer Gesamtleistung von 325 Megawatt gesichert.
Die Nordex-Aktie sinkt im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 0,41 Prozent auf 43,88 Euro.
DJG/rio/cln
DOW JONES
Weitere Links:
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Nachrichten zu Nordex AG
|
07:30
|EQS-News: Die Nordex Group erhält einen 325-MW-Auftrag in den USA (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group scores 325 MW order in the US (EQS Group)
|
26.06.26
|Börse Frankfurt: TecDAX liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
26.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
26.06.26
|Schwacher Handel: TecDAX notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
26.06.26
|EQS-News: Nordex Group reaches further milestone in Romania’s Pestera II wind project with start of turbine manufacturing and site preparation (EQS Group)
|
26.06.26
|EQS-News: Nordex Group erreicht mit Beginn der Turbinenfertigung und vorbereitenden Arbeiten weiteren Meilenstein beim Windprojekt Pestera II in Rumänien (EQS Group)
|
24.06.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Nordex AG
|22.06.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.06.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.06.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
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