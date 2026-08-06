Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Neue Order
|
06.08.2026 11:13:00
Nordex erhält Grossauftrag in der Türkei über 525 MW - Aktie mit Plus
Nordex hat in der Türkei einen Grossauftrag an Land gezogen.
Nordex.
Die Nordex-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 2,99 Prozent auf 39,26 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,Nordex,Nordex AG
In eigener Sache
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nordex AG
|
17:58
|Börse Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Mittag fester (finanzen.ch)