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Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

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Neue Order 06.08.2026 11:13:00

Nordex erhält Grossauftrag in der Türkei über 525 MW - Aktie mit Plus

Nordex erhält Grossauftrag in der Türkei über 525 MW - Aktie mit Plus

Nordex hat in der Türkei einen Grossauftrag an Land gezogen.

Nordex
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Wie der Windkraftanlagen-Hersteller mitteilte, umfasst der neue Auftrag der Türkerler Holding über insgesamt rund 525 MW die Lieferung und Errichtung von 72 Turbinen des Typs N175/6.X sowie einen Premium-Servicevertrag über zehn Jahre mit der Option auf Verlängerung auf bis zu 25 Jahre. Die Türkerler Holding ist ein Stammkunde von Nordex.

Die Nordex-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 2,99 Prozent auf 39,26 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,Nordex,Nordex AG
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