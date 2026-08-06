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Nordex erhält Grossauftrag in der Türkei über 525 MW - Aktie im Blick
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Neue Order 06.08.2026 08:28:00

Nordex erhält Grossauftrag in der Türkei über 525 MW - Aktie im Blick

Nordex erhält Grossauftrag in der Türkei über 525 MW - Aktie im Blick

Nordex hat in der Türkei einen Grossauftrag an Land gezogen.

Nordex
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Wie der Windkraftanlagen-Hersteller mitteilte, umfasst der neue Auftrag der Türkerler Holding über insgesamt rund 525 MW die Lieferung und Errichtung von 72 Turbinen des Typs N175/6.X sowie einen Premium-Servicevertrag über zehn Jahre mit der Option auf Verlängerung auf bis zu 25 Jahre. Die Türkerler Holding ist ein Stammkunde von Nordex.

DOW JONES

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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