Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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06.08.2026 08:28:00
Nordex erhält Grossauftrag in der Türkei über 525 MW - Aktie im Blick
Nordex hat in der Türkei einen Grossauftrag an Land gezogen.
Nordex.
DOW JONES
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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