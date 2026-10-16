Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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16.10.2026 13:54:40
Nordex-Aktie zweistellig fester: Margenausblick angehoben
Nordex hat ihren operativen Gewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt und wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr.
Für das laufende Jahr rechnet Nordex nun mit einer EBITDA-Marge von 11,5 bis 12,5 Prozent. Bislang hatte der Konzern eine Marge von 8 bis 11 Prozent angepeilt. Der Umsatz wird weiter bei 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro gesehen. Im dritten Quartal stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nach vorläufigen Zahlen auf 278 Millionen Euro von 136 Millionen Euro. Die entsprechende Marge rückte auf 12,7 von 8,0 Prozent vor.
Der Umsatz kletterte auf 2,19 von 1,71 Milliarden Euro. Der freie Cashflow stieg auf 379 von 149 Millionen Euro. Die Ergebnisse lagen nach Angaben von Nordex über den Erwartungen.
Die vollständigen Ergebnisse wird Nordex am 5. November vorlegen.Im XETRA-Handel notiert die Nordex-Aktie zeitweise 12,22 Prozent höher bei 39,12 Euro.
DOW JONES
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