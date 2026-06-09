Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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09.06.2026 13:07:41
Nordex-Aktie verliert dennoch: Neuaufträge in Südeuropa und der Türkei an Land gezogen
Der Windturbinenbauer Nordex hat neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 155 Megawatt (MW) in mehreren südeuropäischen Ländern sowie der Türkei erhalten.
Nordex mitteilte. Alle Verträge sind mit mehrjährigen Service- und Wartungsverträgen verbunden. Die Namen der Kunden und der Windparks werden nicht bekannt gegeben.
Die Nordex-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,34 Prozent tiefer bei 40,50 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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