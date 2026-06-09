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Windenergieanlagen 09.06.2026 13:07:41

Nordex-Aktie verliert dennoch: Neuaufträge in Südeuropa und der Türkei an Land gezogen

Nordex-Aktie verliert dennoch: Neuaufträge in Südeuropa und der Türkei an Land gezogen

Der Windturbinenbauer Nordex hat neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 155 Megawatt (MW) in mehreren südeuropäischen Ländern sowie der Türkei erhalten.

Nordex
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Das Unternehmen liefert insgesamt 34 Windenergieanlagen für Windparks, die zwischen dem Frühjahr 2027 und Anfang 2028 installiert und in Betrieb genommen werden, wie Nordex mitteilte. Alle Verträge sind mit mehrjährigen Service- und Wartungsverträgen verbunden. Die Namen der Kunden und der Windparks werden nicht bekannt gegeben.

Die Nordex-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,34 Prozent tiefer bei 40,50 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

Windenergie-Ausbau: Nordex sichert sich Auftrag über 82 Megawatt - Aktie tiefer

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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