Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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07.10.2026 16:05:00
Nordex-Aktie tiefer: Neuer Grossauftrag aus der Türkei
Nordex hat im September mehrere neue Aufträge für Windanlagen aus der Türkei bekommen.
Für die Nordex-Aktie geht es im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 1,65 Prozent nach unten auf 35,70 Euro.
DJG/rio/hab
DOW JONES
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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