Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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16.09.2026 09:31:41
Nordex-Aktie steigt: Auftrag für 13 Windenergieanlagen
Für einen Windpark nahe der brandenburgischen Stadt Schwedt soll der Windenergieanlagenhersteller Nordex 13 Turbinen mit 91 Megawatt Gesamtleistung liefern.
Nordex in Hamburg mitteilte. In Betrieb genommen soll die erste Anlage im Projekt Schönermark-Passow ab Januar 2028. Teil des Auftrags ist ein Service-Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren.
Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,29 Prozent stärker bei 39,22 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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