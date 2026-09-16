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Neuer Auftrag 16.09.2026 09:31:41

Nordex-Aktie steigt: Auftrag für 13 Windenergieanlagen

Nordex-Aktie steigt: Auftrag für 13 Windenergieanlagen

Für einen Windpark nahe der brandenburgischen Stadt Schwedt soll der Windenergieanlagenhersteller Nordex 13 Turbinen mit 91 Megawatt Gesamtleistung liefern.

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Deren Montage werde auf 164 Meter hohen Türmen im September 2027 beginnen, wie Nordex in Hamburg mitteilte. In Betrieb genommen soll die erste Anlage im Projekt Schönermark-Passow ab Januar 2028. Teil des Auftrags ist ein Service-Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren.

Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,29 Prozent stärker bei 39,22 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

Nordex-Aktie steigt: Neue US-Aufträge stärken das Geschäft mit Windturbinen

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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