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11.11.2026 13:00:09
Nordex-Aktie legt zu: Zukauf in den Niederlanden soll Onshore-Turmbau voranbringen
Nordex übernimmt das niederländische Ingenieurunternehmen C1 Connections zur Stärkung ihrer Onshore-Turmtechnologie.
Auch übernimmt Nordex ein Kernteam von Ingenieuren mit Expertise im konstruktiven Ingenieurbau. Die Aktivitäten von C1 Connections im Bereich der Offshore-Windenergie sind ausdrücklich nicht Bestandteil der Transaktion und werden in einer separaten, neu gegründeten Gesellschaft fortgeführt.
Über die finanziellen Konditionen der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart, wie der Hamburger Windanlagenhersteller mitteilte, der im MDAX und TecDAX notiert ist.
Im XETRA-Handel notiert die Nordex-Aktie zeitweise 1,83 Prozent höher bei 42,28 Euro.
DOW JONES
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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