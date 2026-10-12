Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9308 0.2%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’185 -0.2%  Bitcoin 69’676 0.4%  Dollar 0.8305 0.0%  Öl 104.7 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Audi-Auslieferungen brechen ein: China wird für VW zum Problem
Aktien von BYD und Co. im Blick: China fordert faire Bedingungen für Hybridauto-Exporte in die EU
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
EvoNext-Aktie vor der Wende? Fusion mit Ascend besiegelt - Kapitalerhöhung geplant
Suche...
ETF Sparplan

Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bestellungen 12.10.2026 07:28:00

Nordex-Aktie legt zu: Auftragseingang im dritten Quartal fast 30 Prozent höher

Nordex-Aktie legt zu: Auftragseingang im dritten Quartal fast 30 Prozent höher

Nordex hat nach eigenen Angaben im dritten Quartal den Auftragseingang um 29,5 Prozent gesteigert und dabei die Internationalisierung der Auftragsbasis vorangetrieben.

Nordex
32.90 CHF 2.41%
Kaufen Verkaufen
Wie der Hamburger Konzern mitteilte, der im MDAX und TecDAX notiert ist, verzeichnete das Geschäftssegment Projekte (ohne Servicegeschäft) einen Auftragseingang von 2.810 Megawatt im Zeitraum Juli bis September. Das entspricht einem Plus von 29,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 2.170 Megawatt. In den ersten neun Monaten insgesamt betrug das Plus 16,1 Prozent auf 7.733 Megawatt.

Zwischen Juli und September bestellten Kunden insgesamt 427 Windkraftanlagen für Projekte in 10 Ländern. Die stärksten Einzelmärkte waren die Türkei, Deutschland und die USA.

Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt Leistung (ASP) habe im dritten Quartal 0,90 Millionen Euro betragen verglichen mit 0,93 Millionen Euro im Vorjahresquartal, so Nordex. Die Entwicklung sei in erster Linie auf den Projektumfang und regionale Mix-Effekte zurückzuführen, das Preisumfeld sei weiterhin stabil.

"Die Türkei war mit mehr als 900 Megawatt unser grösster Markt, und in den USA haben wir seit Jahresbeginn bereits mehr als 1,3 Gigawatt an Aufträgen verbucht", sagte CEO José Luis Blanco. "Wir erwarten, dass der internationale Anteil weiterwächst, wenn wir unsere Pipeline in den kommenden Quartalen in Aufträge umsetzen. Gleichzeitig bleibt der Auftragseingang in Europa und Deutschland weiterhin stark."

Via Tradegate zeigt sich die Nordex-Aktie im vorbörslichen Montagshandel stellenweise 0,34 Prozent fester bei 35,68 Euro.

DJG/uxd/mgo

DOW JONES

Weitere Links:

Nordex-Aktie tiefer: Neuer Grossauftrag aus der Türkei
Nordex-Aktie in Rot: Neue Aufträge für Europa-Geschäft
Nordex-Aktie kaum verändert: Auftrag für 13 Windenergieanlagen

Bildquelle: Nordex
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Nordex AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?