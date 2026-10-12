Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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12.10.2026 07:28:00
Nordex-Aktie legt zu: Auftragseingang im dritten Quartal fast 30 Prozent höher
Nordex hat nach eigenen Angaben im dritten Quartal den Auftragseingang um 29,5 Prozent gesteigert und dabei die Internationalisierung der Auftragsbasis vorangetrieben.
Zwischen Juli und September bestellten Kunden insgesamt 427 Windkraftanlagen für Projekte in 10 Ländern. Die stärksten Einzelmärkte waren die Türkei, Deutschland und die USA.
Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt Leistung (ASP) habe im dritten Quartal 0,90 Millionen Euro betragen verglichen mit 0,93 Millionen Euro im Vorjahresquartal, so Nordex. Die Entwicklung sei in erster Linie auf den Projektumfang und regionale Mix-Effekte zurückzuführen, das Preisumfeld sei weiterhin stabil.
"Die Türkei war mit mehr als 900 Megawatt unser grösster Markt, und in den USA haben wir seit Jahresbeginn bereits mehr als 1,3 Gigawatt an Aufträgen verbucht", sagte CEO José Luis Blanco. "Wir erwarten, dass der internationale Anteil weiterwächst, wenn wir unsere Pipeline in den kommenden Quartalen in Aufträge umsetzen. Gleichzeitig bleibt der Auftragseingang in Europa und Deutschland weiterhin stark."
Via Tradegate zeigt sich die Nordex-Aktie im vorbörslichen Montagshandel stellenweise 0,34 Prozent fester bei 35,68 Euro.
DJG/uxd/mgo
DOW JONES
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