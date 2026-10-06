Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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06.10.2026 11:22:46
Nordex-Aktie in Rot: Neue Aufträge für Europa-Geschäft
Nordex hat bis Ende September in Süd-, Mittel- und Osteuropa mehrere Aufträge zur Lieferung und Errichtung von insgesamt 35 Windenergieanlagen und einer Gesamtleistung von rund 228 Megawatt bekommen.
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Bildquelle: Nordex
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