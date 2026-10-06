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Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

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Kapazitäten 06.10.2026 11:22:46

Nordex-Aktie in Rot: Neue Aufträge für Europa-Geschäft

Nordex-Aktie in Rot: Neue Aufträge für Europa-Geschäft

Nordex hat bis Ende September in Süd-, Mittel- und Osteuropa mehrere Aufträge zur Lieferung und Errichtung von insgesamt 35 Windenergieanlagen und einer Gesamtleistung von rund 228 Megawatt bekommen.

Nordex
34.28 CHF -1.28%
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Die Verträge sind mit Serviceleistungen von bis zu 25 Jahren verbunden, wie Nordex mitteilte.

Die Nordex-Aktie verliert via XETRA zeitweise um 1,08 Prozent auf 36,76 Euro.

DJG/rio/cln

DOW JONES

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor 3 Jahren abgeworfen

Bildquelle: Nordex
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