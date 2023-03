Nordex-Aktie in Rot: Bessere Geschäfte im zweitem Halbjahr 2023 erwartet

Das Unternehmen sei zuversichtlich, die Profitabilität mittelfristig weiter zu verbessern, wird CEO Jose Luis Blanco in der Mitteilung zitiert. 2023 soll die EBITDA-Marge des Hamburger Windturbinenherstellers zwischen minus 2 und plus 3 Prozent liegen. Den Umsatz sieht Nordex zwischen 5,6 Milliarden und 6,1 Milliarden Euro. Mittelfristig soll die EBITDA-Rendite 8 Prozent erreichen.

Im abgelaufenen Jahr erzielte Nordex, wie bereits seit Anfang März bekannt, ein Umsatzplus von knapp 5 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Operativ (EBITDA) fiel wegen witterungsbedingter Verzögerungen, eines Cyber-Sicherheitsvorfalls und Engpässen bei Komponenten ein Verlust von 244 Millionen Euro an. Im Jahr zuvor hatte die im MDAX notierte Nordex SE noch 53 Millionen Euro verdient. Der Nettoverlust liegt laut Geschäftsbericht 2022 bei 498 Millionen nach minus 230 Millionen im Jahr zuvor.

Nordex steigt in Joint Ventures für grünen Wasserstoff ein

Der Windturbinenhersteller Nordex engagiert sich über die Beteiligung an zwei Gemeinschaftsunternehmen an der Wasserstoff-Wertschöpfungskette und kooperiert dabei mit dem Grossaktionär Acciona. Das Hamburger Unternehmen ist laut Mitteilung bei Joint Ventures (JV) zur Entwicklung grosser, grüner Wasserstoffprojekte sowie für die Herstellung von Elektrolyseuren eingestiegen. Elektrolyseure sind ein Kernelement bei der Herstellung von grünem Wasserstoff.

"Mit diesen zwei Joint Ventures etabliert sich die Nordex Group frühzeitig in der Wasserstoff-Wertschöpfungskette und setzt gleichzeitig die Strategie des Unternehmens fort, sich auf einem niedrigen Risikoprofil zu bewegen", wird Nordex-CEO Jose Luis Blanco in der Mitteilung zitiert.

Das JV mit Acciona - Nordex H2 SL - werde Projekte für grünen Wasserstoff in Gebieten mit "umfangreichen Onshore-Windressourcen" entwickeln. Nordex habe bereits einen "vielversprechenden Bestand" an Projekten für grünen Wasserstoff in "interessanten Regionen" aufgebaut, zum Beispiel in den USA und Lateinamerika. Nordex habe von Acciona 68 Millionen Euro für einen Anteil von 50 Prozent an dem neuen JV erhalten. Acciona hält 41 Prozent an der im MDAX notierten Nordex SE.

Bei der zweiten Initiative namens Nordex Electrolyzers kooperiere das Unternehmen mit der ebenfalls spanischen Sodena. Das JV ziele darauf ab, Elektrolyseure mit eigener Technologie zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten. Sowohl die Nordex als auch Sodena wollten in den nächsten fünf Jahren 15 Millionen Euro für diese Initiative bereitstellen.

Via XETRA fällt die Nordex-Aktie zwischenzeitlich um 1,51 Prozent auf 13,75 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)