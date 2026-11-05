Nordex-Aktie im Plus: Konzernergebnis im dritten Quartal nahezu verdreifacht

Nordex sieht Prognose am oberen Ende des Zielkorridors

Nordex hat sein Konzernergebnis im dritten Quartal mit 147,1 (Vorjahr: 51,7) Millionen Euro nahezu verdreifacht. Damit konnte der Windanlagenhersteller aus Hamburg an das starke Vorquartal anknüpfen. Mitte Oktober hatte Nordex bereits seine Margenerwartungen angehoben, nachdem das EBITDA im abgelaufenen Quartal mehr als verdoppelt werden konnte. Gerechnet wird für 2026 nunmehr mit einer EBITDA-Marge von 11,5 bis 12,5 Prozent. Nach neun Monaten lag sie bei 10,6 Prozent.

CEO Jose Luis Blanco bezeichnete das abgelaufene Jahresviertel als wichtigen Meilenstein für das Unternehmen und verwies auf Neuaufträge aus den USA und aus Neuseeland. "Dies ist das Ergebnis einer disziplinierten Umsetzung in den Segmenten Projekte und Service. Unsere Prognose liegt damit am oberen Ende unseres mittelfristigen Zielkorridors, und wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, verlässlich zu liefern", so der Vorstandschef.

Weniger installierte Windenergieanlagen im dritten Quartal

Im dritten Quartal produzierte Nordex Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 2'363 Megawatt, ein Rückgang von 7,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber im Einklang mit dem Projektplan. Installiert wurden 331 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 2.021 Megawatt nach 420 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 2'576 Megawatt im Vorjahreszeitraum.

Das niedrigere Installationsvolumen sei auf Verzögerungen auf Kundenseite, bei der Erlangung von Transportgenehmigungen und auf Verzögerungen im Zusammenhang mit der Rotorblattfertigung in der Türkei zurückzuführen.

Umsatz steigt um mehr als 28 Prozent

Der Umsatz kletterte wie bekannt um 28,2 Prozent auf knapp 2,2 Milliarden Euro. Gemäss der Umsatzprognose für 2026 kalkuliert Nordex für das Schlussquartal mit Umsätzen in der Grössenordnung von 2,25 bis 3,05 Milliarden Euro.

Die Nordex-Aktie legt via XETRA zeitweise 2,35 Prozent auf 41,80 Euro zu.

DOW JONES