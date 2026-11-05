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05.11.2026 15:17:00
Nordex-Aktie im Plus: Konzernergebnis im dritten Quartal nahezu verdreifacht
Nordex knüpft an die positive Entwicklung des Vorquartals an und meldet deutliche Zuwächse beim Konzernergebnis.
Nordex sieht Prognose am oberen Ende des Zielkorridors
CEO Jose Luis Blanco bezeichnete das abgelaufene Jahresviertel als wichtigen Meilenstein für das Unternehmen und verwies auf Neuaufträge aus den USA und aus Neuseeland. "Dies ist das Ergebnis einer disziplinierten Umsetzung in den Segmenten Projekte und Service. Unsere Prognose liegt damit am oberen Ende unseres mittelfristigen Zielkorridors, und wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, verlässlich zu liefern", so der Vorstandschef.
Weniger installierte Windenergieanlagen im dritten Quartal
Im dritten Quartal produzierte Nordex Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 2'363 Megawatt, ein Rückgang von 7,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber im Einklang mit dem Projektplan. Installiert wurden 331 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 2.021 Megawatt nach 420 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 2'576 Megawatt im Vorjahreszeitraum.
Das niedrigere Installationsvolumen sei auf Verzögerungen auf Kundenseite, bei der Erlangung von Transportgenehmigungen und auf Verzögerungen im Zusammenhang mit der Rotorblattfertigung in der Türkei zurückzuführen.
Umsatz steigt um mehr als 28 Prozent
Der Umsatz kletterte wie bekannt um 28,2 Prozent auf knapp 2,2 Milliarden Euro. Gemäss der Umsatzprognose für 2026 kalkuliert Nordex für das Schlussquartal mit Umsätzen in der Grössenordnung von 2,25 bis 3,05 Milliarden Euro.Die Nordex-Aktie legt via XETRA zeitweise 2,35 Prozent auf 41,80 Euro zu.
DOW JONES
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