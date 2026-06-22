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Nordex-Aktie im Fokus: Windanlagenbauer Nordex erhält drei Windkraftaufträge in den USA

Nordex-Aktie im Fokus: Windanlagenbauer Nordex erhält drei Windkraftaufträge in den USA

Der Windanlagenbauer Nordex hat in den USA drei neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 484 Megawatt (MW) erhalten.

Nordex
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Ein Auftrag umfasst 32 Turbinen des Typs N133/4.8 mit einer Gesamtleistung von rund 154 MW. Die beiden weiteren Aufträge für Nordex beziehen sich auf 56 Turbinen des Typs N163/5.X mit einem Gesamtvolumen von rund 350 MW. Die Namen der drei Kunden und der Projekte werden nicht bekannt gegeben.

DOW JONES

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