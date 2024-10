Nordex-Aktie höher: Nordex verzeichnet kräftiges Auftragswachstum in 9 Monaten - 3. Quartal bleibt hinter Erwartungen

Im dritten Quartal schwächten sich die Orders aber spürbar ab. Der Preis zog dagegen deutlich an.

Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten laut Mitteilung um 4 Prozent zum Vorjahr auf 5.083 Megawatt. Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro je Megawatt Leistung (ASP) betrug 0,90 nach 0,85 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal kamen Aufträge für Projekte im Volumen von 1.726 Megawatt herein nach 2.251 Megawatt im Vorjahreszeitraum. Der Preis kletterte deutlich auf 0,92 von 0,79 Millionen Euro je Megawatt Leistung.

Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 2,21 Prozent höher bei 13,40 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)