Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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22.06.2026 09:33:00
Nordex-Aktie gewinnt: Windanlagenbauer Nordex erhält drei Windkraftaufträge in den USA
Der Windanlagenbauer Nordex hat in den USA drei neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 484 Megawatt (MW) erhalten.
Nordex beziehen sich auf 56 Turbinen des Typs N163/5.X mit einem Gesamtvolumen von rund 350 MW. Die Namen der drei Kunden und der Projekte werden nicht bekannt gegeben.
Auf XETRA geht es für die Nordex-Aktie zeitweise 1,97 Prozent auf 48,66 Euro nach oben.
DOW JONES
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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