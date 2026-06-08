Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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08.06.2026 11:16:00
Nordex-Aktie fester: Windkraftauftrag über 255 Megawatt aus dem Inland
Nordex hat in den ersten Monaten des zweiten Quartals Aufträge aus Deutschland über insgesamt rund 255 Megawatt Gesamtleistung erhalten.
Im XETRA-Handel notiert die Nordex-Aktie zeitweise 1,32 Prozent höher bei 41,36 Euro.
DJG/kla/rio
DOW JONES
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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