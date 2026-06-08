Nordex-Aktie fester: Windkraftauftrag über 255 Megawatt aus dem Inland

Die Bestellungen umfassen 14 Windenergieprojekte mit insgesamt 39 Turbinen, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte. Geordert worden seien 19 Turbinen des Typs N163/6.X, elf Anlagen des Typs N175/6.X und neun N149-Turbinen. Die Errichtung und Inbetriebnahme aller Windprojekte sei zwischen Sommer 2027 und Frühjahr 2028 geplant.

Im XETRA-Handel notiert die Nordex-Aktie zeitweise 1,32 Prozent höher bei 41,36 Euro.

DJG/kla/rio

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