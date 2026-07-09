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Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

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Aufträge im Blick 09.07.2026 13:43:00

Nordex-Aktie fest: Windkraftkonzern mit 3,1 Gigawatt-Ordervolumen im zweiten Quartal

Nordex-Aktie fest: Windkraftkonzern mit 3,1 Gigawatt-Ordervolumen im zweiten Quartal

Nordex hat im zweiten Quartal deutlich mehr neue Windkraftaufträge erhalten als im Vorjahreszeitraum und im ersten Quartal. Besonders stark waren die Märkte Deutschland, USA und Türkei.

Nordex
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Nordex hat im zweiten Quartal im Anlagengeschäft neue Aufträge mit einer Gesamtleistung von 3,05 Gigawatt eingeworben - bei im Jahresvergleich stabilen durchschnittlichen Preisen (0,97 Millionen Euro pro Megawatt Leistung). Das Auftragsvolumen nach Erzeugungsleistung fiel damit höher aus als im Vorjahreszeitraum (2,31 Gigawatt) und im Vorquartal (1,87 Gigawatt), wie der Hersteller von Windkraftanlagen mitteilte. Stärkste Einzelmärkte waren demnach Deutschland, die USA und die Türkei.

Die Nordex-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 5,68 Prozent auf 42,82 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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