Nordex-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Nordex veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt das Halten der Nordex-Aktie, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 35,50 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Nordex auf 37,74 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Verkauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 35,00 EUR -7,26 21.08.2026 RBC Capital Markets 36,00 EUR -4,61 20.08.2026

Redaktion finanzen.ch