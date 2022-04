Nordex-Aktie: Cyber-Vorfall bei Nordex

Die IT-Sicherheit habe dies am 31. März festgestellt, teilte das Unternehmen am Samstag in Hamburg mit. Die Störung sei frühzeitig bemerkt und Gegenmassnahmen umgehend eingeleitet worden. Den Angaben zufolge wurden "rein vorsorglich" die IT-Systeme mehrerer Geschäftsbereiche an verschiedenen Standorten abgeschaltet.

Ein Krisenteam arbeite mit internen und externen Sicherheitsexperten daran, die Störung einzudämmen, die Auswirkungen zu minimieren und mögliche Folgen des Vorfalls zu bewerten, hiess es. Von der Abschaltung können Kunden, Mitarbeiter und andere Stakeholder betroffen sein. Sobald neue Erkenntnisse vorlägen, werde Nordex weiter informieren.

