Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bankenumbau
|
17.03.2026 10:19:00
Nordea-Aktie stabil: Millionenbelastung durch Restrukturierung - Fokus auf Effizienz
Der Konzern verbucht hohe Restrukturierungskosten, will langfristig jedoch Milliarden einsparen und profitabler wachsen.
Nordea strebt bis 2030 jährliche Einsparungen von mindestens 600 Millionen Euro brutto an. Ende 2025 hatte die Finanzgruppe eine neue Strategie vorgestellt. Mit Hilfe von Technologie, Daten und Künstlicher Intelligenz will sie profitabler werden und ein über dem Markt liegendes Wachstum erzielen.
"Durch die Umwandlung lokaler Kundenprozesse in nordische Wertschöpfungsketten sowie die Reduzierung, Vereinfachung und Modernisierung von Technologiesystemen und Infrastruktur wird Nordea seine Grösse effektiver nutzen", hiess es am Dienstag.
Die Restrukturierungskosten beziehen sich hauptsächlich auf den Abbau von Stellen. Rund 1.500 Mitarbeiter im gesamten Konzern werden voraussichtlich in den Jahren 2026 und 2027 davon betroffen sein, hiess es weiter. Nordea beschäftigt insgesamt rund 29.000 Mitarbeiter.Im Heimathandel zeigt sich die Nordea-Aktie zeitweise marginale 0,03 Prozent fester bei 15,82 Euro.
DJG/DJN/rio/mgo
DOW JONES