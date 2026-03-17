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Bankenumbau 17.03.2026 10:19:00

Nordea-Aktie stabil: Millionenbelastung durch Restrukturierung - Fokus auf Effizienz

Nordea-Aktie stabil: Millionenbelastung durch Restrukturierung - Fokus auf Effizienz

Der Konzern verbucht hohe Restrukturierungskosten, will langfristig jedoch Milliarden einsparen und profitabler wachsen.

Nordea Bank Abp Registered Shs
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Die Nordea Bank wird für den Abbau von Stellen sowie die Modernisierung und Straffung von Prozessen und Infrastruktur im ersten Quartal Restrukturierungskosten in Höhe von 190 Millionen Euro verbuchen. Durch die geplanten Massnahmen sollen die jährlichen Kosten ab dem Geschäftsjahr 2028 um mindestens 150 Millionen Euro sinken, wie die in Helsinki ansässige Bank mitteilte.

Nordea strebt bis 2030 jährliche Einsparungen von mindestens 600 Millionen Euro brutto an. Ende 2025 hatte die Finanzgruppe eine neue Strategie vorgestellt. Mit Hilfe von Technologie, Daten und Künstlicher Intelligenz will sie profitabler werden und ein über dem Markt liegendes Wachstum erzielen.

"Durch die Umwandlung lokaler Kundenprozesse in nordische Wertschöpfungsketten sowie die Reduzierung, Vereinfachung und Modernisierung von Technologiesystemen und Infrastruktur wird Nordea seine Grösse effektiver nutzen", hiess es am Dienstag.

Die Restrukturierungskosten beziehen sich hauptsächlich auf den Abbau von Stellen. Rund 1.500 Mitarbeiter im gesamten Konzern werden voraussichtlich in den Jahren 2026 und 2027 davon betroffen sein, hiess es weiter. Nordea beschäftigt insgesamt rund 29.000 Mitarbeiter.

Im Heimathandel zeigt sich die Nordea-Aktie zeitweise marginale 0,03 Prozent fester bei 15,82 Euro.

DJG/DJN/rio/mgo

DOW JONES

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