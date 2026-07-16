Nordea AB Aktie 831257 / SE0000427361
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Steigende Erträge
|
16.07.2026 07:34:07
Nordea-Aktie: Operatives Ergebnis wie erwartet etwas besser
Die skandinavische Bank Nordea hat im zweiten Quartal auch dank guter Geschäfte in der Vermögensverwaltung von steigenden Provisionseinnahmen profitiert.
Dieser Anstieg wurde grösstenteils von höheren Kosten und der Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle aufgezehrt. Die Zahlen lagen im Grossen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen der von Bloomberg befragten Analysten. Konzernchef Frank Vang-Jensen bestätigte zudem seine Ziele für das laufende Jahr. Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie entstand durch die Fusion mehrerer Geldhäuser aus Dänemark, Finnland und Schweden.
/zb/stw/stk
HELSINKI (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Barry Callebaut: Bittersüsse Bilanz
Die Rückkehr zum Volumenwachstum macht Barry Callebaut Hoffnung, doch der Schokoladenriese bleibt unter Druck. Schwache Endmärkte, sinkende Umsätze und neue Risiken durch steigende Kakaopreise belasten die Aktie.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nordea AB
|
22.04.26
|Nordea-Aktie trotzdem gesucht: Gewinn sinkt im ersten Quartal (AWP)
|
01.04.26
|Anleihe: Nordea Bank nimmt 175 Mio Fr. für 7 Jahre auf (AWP)
|
29.01.26