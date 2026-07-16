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Nordea AB Aktie 831257 / SE0000427361

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Steigende Erträge 16.07.2026 07:34:07

Nordea-Aktie: Operatives Ergebnis wie erwartet etwas besser

Nordea-Aktie: Operatives Ergebnis wie erwartet etwas besser

Die skandinavische Bank Nordea hat im zweiten Quartal auch dank guter Geschäfte in der Vermögensverwaltung von steigenden Provisionseinnahmen profitiert.

So konnte sie den erneut leicht gesunkenen Zinsüberschuss ausgleichen. Der operative Gewinn lag mit etwas mehr als 1,6 Milliarden Euro wie von Experten erwartet leicht über dem Wert aus dem Vorjahresquartal. Bei den Erträgen verzeichnet die im EuroStoxx 50 notierte Bank einen Anstieg um vier Prozent auf rund drei Milliarden Euro, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Dieser Anstieg wurde grösstenteils von höheren Kosten und der Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle aufgezehrt. Die Zahlen lagen im Grossen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen der von Bloomberg befragten Analysten. Konzernchef Frank Vang-Jensen bestätigte zudem seine Ziele für das laufende Jahr. Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie entstand durch die Fusion mehrerer Geldhäuser aus Dänemark, Finnland und Schweden.

/zb/stw/stk

HELSINKI (awp international)

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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