Nordea AB Aktie 831257 / SE0000427361
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16.07.2026 16:38:00
Nordea-Aktie höher: Operatives Ergebnis wie erwartet etwas besser
Die skandinavische Bank Nordea hat im zweiten Quartal auch dank guter Geschäfte in der Vermögensverwaltung von steigenden Provisionseinnahmen profitiert.
Dieser Anstieg wurde grösstenteils von höheren Kosten und der Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle aufgezehrt. Die Zahlen lagen im Grossen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen der von Bloomberg befragten Analysten. Konzernchef Frank Vang-Jensen bestätigte zudem seine Ziele für das laufende Jahr. Nordea Bank ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie entstand durch die Fusion mehrerer Geldhäuser aus Dänemark, Finnland und Schweden.
Die Nordea-Aktie gewinnt an der Börse in Helsinki zeitweise 0,24 Prozent auf 16,93 Euro.
HELSINKI (dpa-AFX)
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