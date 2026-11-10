Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’017 0.5%  SPI 21’127 0.4%  Dow 52’390 2.2%  DAX 26’556 1.1%  Euro 0.9216 0.2%  EStoxx50 6’359 1.1%  Gold 4’084 -1.4%  Bitcoin 61’048 -0.9%  Dollar 0.8209 0.2%  Öl 90.1 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Deutsche Bank AG: Sell für Novartis-Aktie
BASF-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) stuft Aktie mit Hold ein
TRATON-Aktie legt zu: Genehmigung bei US-Einfuhrzöllen und bestätigte Prognose
Uniper-Aktie dennoch im Minus: Gasgeschäfte stützen das Ergebnis, Kapitalmarkttag am Montag
Bayer-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Suche...

Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Geldwäschebekämpfungsmangel 10.11.2026 09:38:00

Nordea-Aktie dennoch höher: Millionenbussgeld rückt näher

Nordea-Aktie dennoch höher: Millionenbussgeld rückt näher

Nordea Bank ist nach eigenen Angaben von einem dänischen Gericht wegen Mängeln bei den bankeigenen Prozesse und Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu einer Geldstrafe von rund 23 Millionen US-Dollar verurteilt worden.

Nordea Bank Abp Registered Shs
15.69 CHF 2.21%
Kaufen Verkaufen
Das skandinavische Kreditinstitut teilte am Montag mit, das Kopenhagener Stadtgericht habe sein Urteil in einem Verfahren gesprochen, das den Zeitraum zwischen 2012 und 2015 betraf und seit mehr als einem Jahrzehnt lief.

Das Gericht sprach Nordea in fünf von sieben Anklagepunkten frei, in denen unzureichende Kontrollen zur Geldwäschebekämpfung vorgeworfen worden waren. Wegen der verbleibenden zwei Anklagepunkte verhängte es aber eine Geldstrafe von 155 Millionen dänischen Kronen (23,1 Millionen Dollar).

Die Behörden hatten die dänische Tochter der Bank untersucht, um deren Einhaltung der Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung zu prüfen. Dabei ging es um die Frage, ob angemessene Prozesse zur Erkennung und Bekämpfung von Geldwäsche vorhanden waren.

Dies führte zu Auflagen der dänischen Finanzaufsichtsbehörde, die Transaktionsüberwachungs-Verfahren zu verbessern. Anschliessend wurde die Angelegenheit an die Polizei übergeben. Die dänische Spezialeinheit für schwere Kriminalität (National Unit for Serious Crime) - bekannt als NSK - erhob daraufhin 2024 Anklage mit dem Vorwurf, dass verdächtige Transaktionen im Umfang von rund 3,9 Milliarden Dollar über die Bank abgewickelt worden seien.

Nordea erklärte, man sei weder der Geldwäsche noch der Beihilfe zur Geldwäsche angeklagt worden. Die Bank habe zudem ausreichende Rückstellungen gebildet.

"Nordea wird das Urteil nun in seiner Gesamtheit prüfen", teilte die Bank mit. "Dies betrifft sowohl die Schlussfolgerungen des Urteils als auch die Begründung des Gerichts. Erst danach wird entschieden, ob Nordea Rechtsmittel einlegt."

Die anfängliche Berufungsfrist betrage zwei Wochen ab dem Datum des Urteils. Sollte die Anklagebehörde das gesamte Urteil oder Teile davon in die nächste Instanz verweisen, habe Nordea weitere zwei Wochen Zeit, um über eine Gegenberufung zu entscheiden. In Schweden steigt die Nordea-Aktie zeitweise 0,9 Prozent auf 185,95 SEK.

DJG/DJN/uxd/gos

DOW JONES

Weitere Links:

Commerzbank-Aktie legt zu: Unicredit will Einfluss im Aufsichtsrat ausbauen

Bildquelle: oleschwander / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
15.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:06 SG-Marktüberblick: 10.11.2026
09:49 SMI startet freundlich in die Woche
08:51 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Wieder aufwärts
09.11.26 Logo WHS DAX dreht nach oben – KI-Aktien brechen ein! Kommt jetzt die Trendwende?
09.11.26 Industrie zwischen Aufschwung und Transformation
06.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’512.20 20.00 SDBS8U
Short 15’826.36 13.96 SJBCNU
Short 16’465.41 8.77 S4BMDU
SMI-Kurs: 15’016.65 10.11.2026 10:38:24
Long 14’308.19 20.00 SY0DBU
Long 13’967.94 13.70 SPBJ7U
Long 13’387.26 8.97 SLBIBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie springt an: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
Dow schlussendlich deutlich fester -- SMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
ABB-Aktie gesucht: Offenbar Abspaltung des China-Geschäfts der Robotik-Sparte möglich
Gold überverkauft: BCA-Expertin sieht Chance – trotz starkem US-Dollar
Plug Power-Aktie gesucht: So schnitt der Wasserstoff-Spezialist im vergangenen Jahresviertel ab
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Montagnachmittag fester
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag freundlich

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.