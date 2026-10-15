Nordea-Aktie bricht ein: Gewinn sackt ab - Aktienrückkäufe wegen EZB-Prüfung ausgesetzt

Der Gewinn sei um vier Prozent auf 1,18 Milliarden Euro gefallen, teilte die Bank am Donnerstag in Helsinki mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem etwas geringeren Gewinnrückgang gerechnet.

Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt. Zudem kündigte die im EuroStoxx 50 notierte Bank an, wegen der derzeit laufenden Überprüfung der Kapitalbasis durch die Europäische Zentralbank (EZB) zunächst keine weiteren eigenen Aktien zurückzukaufen. Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie entstand durch die Fusion mehrerer Geldhäuser aus Dänemark, Finnland und Schweden.

In Finnland gibt die Nordea-Aktie zeitweise 5,39 Prozent auf 16,07 Euro ab.

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HELSINKI (awp international)