|Drittes Quartal
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15.10.2026 09:31:37
Nordea-Aktie bricht ein: Gewinn sackt ab - Aktienrückkäufe wegen EZB-Prüfung ausgesetzt
Die skandinavische Bank Nordea hat im dritten Quartal wegen der starken Schwankungen an den Anleihemärkten, einer niedrigeren Zinsmarge und einer höheren Risikovorsorge weniger verdient.
Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt. Zudem kündigte die im EuroStoxx 50 notierte Bank an, wegen der derzeit laufenden Überprüfung der Kapitalbasis durch die Europäische Zentralbank (EZB) zunächst keine weiteren eigenen Aktien zurückzukaufen. Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie entstand durch die Fusion mehrerer Geldhäuser aus Dänemark, Finnland und Schweden.
In Finnland gibt die Nordea-Aktie zeitweise 5,39 Prozent auf 16,07 Euro ab.
/zb/nas/mis
HELSINKI (awp international)
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