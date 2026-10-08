PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.10.2026 16:33:37
Nordamerika-Geschäft belastet PepsiCo - Gewinnausblick gesenkt
(Ausführliche Fassung)
PURCHASE (awp international) - Beim Getränke- und Snackhersteller Pepsico zieht sich die erhoffte Erholung im wichtigen Nordamerika-Geschäft weiter hin. Wegen steigender Kosten rechnet sich Konzernchef Ramon Laguarta nun einen geringeren Ergebnisanstieg im laufenden Geschäftsjahr aus. Im abgelaufenen Quartal lief es indes besser als befürchtet. Der Aktienkurs stieg im frühen US-Handel um gut zwei Prozent.
Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) dürfte auf währungsbereinigter Basis nur noch um 1 bis 2 Prozent steigen, teilte der Hersteller von Doritos, Lay's und Gatorade am Donnerstag mit. Zuvor hatte PepsiCo ein Wachstum am unteren Ende der Spanne von 4 bis 6 Prozent in Aussicht gestellt. Im dritten Quartal betrug das Plus hier 1,5 Prozent.
PepsiCo arbeitet seit einiger Zeit daran, den Absatz seiner salzigen Snacks anzukurbeln. Im Februar senkte der Konzern die Preise für bestimmte mittelgrosse Tüten seiner wichtigsten Marken. Zugleich belasten steigende Produktionskosten und die nachlassende Konsumfreude der Verbraucher das Geschäft, insbesondere im Heimatmarkt. "Unser Geschäft in Nordamerika hat sich schlechter entwickelt als erwartet und bietet erhebliches Verbesserungspotenzial", sagte Laguarta. Weitere Massnahmen für Kostensenkungen seien identifiziert worden und sollen in den kommenden Monaten durchgeführt werden.
Im dritten Quartal zehrte der Konzern vor allem von einem starken Wachstum in Lateinamerika, Asien-Pazifik und im EMEA-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika). Die Erlöse stiegen insgesamt um knapp 6 Prozent auf 25,3 Milliarden Dollar (22,6 Mrd Euro), allerdings gaben Zukäufe und Wechselkurse kräftig Schub - organisch waren es lediglich gut 3 Prozent Plus.
Der operative Kerngewinn legte um 3 Prozent auf fast 4,3 Milliarden Dollar zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich um 2 Prozent auf 2,34 Dollar und war damit besser, als Analysten befürchtet hatten./tav/men/mis/he
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu PepsiCo Inc.
|
08.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
08.10.26
|PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend stärker (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Nordamerika-Geschäft belastet PepsiCo - Gewinnausblick gesenkt (AWP)
|
08.10.26
|PepsiCo Aktie News: Anleger greifen bei PepsiCo am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
08.10.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PepsiCo-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
24.09.26
|S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu PepsiCo Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
PepsiCo am 08.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.