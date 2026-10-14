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14.10.2026 16:00:00

Nord Stream Sabotage Trial Begins With Explosive Allegations Against Ukraine

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After four years of speculation, leaks, and briefings by anonymous sources, the world is finally about to hear evidence given publicly under oath in a German courtroom about how the Nord Stream gas pipelines were blown up -- in a case that could prove politically explosive. German prosecutors have identified seven Ukrainian suspects, but just one of them is in the dock in the trial beginning on October 14. He is named as Serhii K. in court documents that say he is suspected of being an accomplice to a war crime. That classification has caused outrage.…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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