Trial Holdings Aktie 125610996 / JP3635490000
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14.10.2026 16:00:00
Nord Stream Sabotage Trial Begins With Explosive Allegations Against Ukraine
Stream gas pipelines were blown up -- in a case that could prove politically explosive. German prosecutors have identified seven Ukrainian suspects, but just one of them is in the dock in the trial beginning on October 14. He is named as Serhii K. in court documents that say he is suspected of being an accomplice to a war crime. That classification has caused outrage.…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
In eigener Sache
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!