HAMBURG (awp international) - Die Nord Stream AG kann im laufenden Strafverfahren um die Anschläge auf die Ostsee-Gaspipelines keine Schadenersatzansprüche gegen den Angeklagten geltend machen. Der Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts beschloss zu Beginn des neunten Verhandlungstages, nicht über einen sogenannten Adhäsionsantrag des Unternehmens zu entscheiden.

Eine solche Entscheidung wäre unter anderem deshalb unzulässig, weil ein Adhäsionsverfahren den Strafprozess erheblich verzögern würde, sagte die Vorsitzende Richterin. Bislang höchstrichterlich noch unentschiedene Rechtsfragen müssten geklärt und verschiedene nationale Privatrechtsordnungen - unter anderem die dänische, schwedische und russische - in Betracht gezogen werden.

Mit einem Adhäsionsverfahren kann das Opfer einer Straftat Schadenersatz oder Schmerzensgeld schon im Strafverfahren geltend machen, ohne gesondert einen Zivilprozess führen zu müssen.

Nord-Stream-Anwalt muss Saal verlassen

Nach Verkündung des Beschlusses forderte die Richterin den Anwalt der Nord Stream AG auf, den Saal zu verlassen. Seit Prozessbeginn hatte er dort auf der Klageseite neben dem Vertreter des Generalbundesanwalts gesessen.

Anfang Oktober hatte es das Hamburger Gericht bereits abgelehnt, die Nord Stream AG als Nebenklägerin zuzulassen, da keine durch schwere wirtschaftliche Tatfolgen ausgelöste besondere prozessuale Schutzbedürftigkeit ersichtlich sei, wie es zur Begründung hiess.

Angeklagter war Offizier der ukrainischen Streitkräfte

Angeklagt ist der ehemalige ukrainische Offizier Serhij Kusnjezow. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 50-Jährigen vor, der Drahtzieher hinter der Pipeline-Sprengung gewesen zu sein - in Kenntnis und mit Billigung staatlicher ukrainischer Stellen.

Der Bundesanwaltschaft zufolge begab er sich spätestens am 8. September 2022 mit sechs Mittätern - einem Schiffsführer, einem Sprengstoffexperten und vier Tiefseetauchern - im Hafen von Wiek auf Rügen auf die Segeljacht "Andromeda", die ein Mittelsmann zuvor in Warnemünde gechartert hatte.

Die Gruppe soll dann bei Tauchgängen vor der dänischen Insel Bornholm vier mit Zeitzündern versehene Sprengsätze an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 befestigt haben. Am 26. September 2022 detonierten die Sprengladungen in etwa 80 Metern Wassertiefe und rissen vier Lecks an drei der insgesamt vier Leitungen.

Wegen des Einsatzes verbotener Methoden der Kriegsführung durch einen Angriff gegen zivile Objekte muss sich Kusnjezow wegen Kriegsverbrechen verantworten. Er war Ende August 2025 auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls an der italienischen Adria im Urlaub mit seiner Familie gefasst und drei Monate später nach Deutschland überstellt worden.

Weitere Segler als Zeugen befragt

Auch am neunten Verhandlungstag wurden Segler als Zeugen gehört, die die "Andromeda" im fraglichen Zeitraum auf der Ostsee gesehen hatten oder sogar mit der Crew in Kontakt gekommen waren. Ein 59-jähriger Fotograf aus Schleswig-Holstein, der im September 2022 als Solosegler mit seinem Boot auf einem Ostseetörn war, schilderte eine Begegnung im schwedischen Sandhamn.

Bei der Einfahrt in den Hafen habe er sich über ein offenbar nicht abgeschaltetes AIS-System (Automatic Identification System) an Bord eines bereits dort liegenden Schiffes geärgert, weil er von seinem Gerät deshalb ständig Kollisionswarnungen bekam. "Das nervt." Normalerweise würden die Geräte, die automatisch Positionsdaten senden, deshalb im Hafen ausgeschaltet.

Als er auf die Toilette gegangen sei, habe er die Crew des Schiffes getroffen und auf das Signal angesprochen. Er erinnerte sich, dass die Gruppe verwirrt reagiert habe. "Das war wie eine Überforderung", sagte der 59-Jährige. "Sportbootskipper würde so eine Frage nicht irritieren." Schliesslich habe ihm einer der Männer - den er für den Skipper hielt - auf Englisch gesagt, dass das AIS-Signal nicht von der "Andromeda" käme.

Zeuge: Keine "fröhliche Bootsfahrt"

Die Crew der "Andromeda" beschrieb er als ungewöhnlich. "Das sind aber komische Segler oder gar keine Segler", habe er sich gedacht. Die Gruppe habe "sehr geschlossen" gewirkt. Bei Chartercrews werde häufig getrunken und gelacht. "Und das war bei dieser Crew nicht so", sagte der Zeuge. "Es wirkte nicht wie eine fröhliche Bootsfahrt."

Wie viele Personen genau an Bord waren, konnte er nicht mehr sagen. Es sei aber eine "zierliche" Frau darunter gewesen. Die Männer beschrieb er als kurzhaarig und "bullig-untersetzt". Auf Fotos, die ihm die Richterin zeigte, erkannte er keine der Personen.

"Andromeda"-Crew beim Tanken fotografiert

Ein zweiter Zeuge hatte im Hafen von Wiek ein Foto von der "Andromeda" gemacht. Ihm und zwei Arbeitskollegen, mit denen er auf einer gecharterten Segeljacht unterwegs war, sei das Boot aufgefallen, weil es aus einem Kanister betankt wurde, obwohl es im Hafen eine Tankstelle gibt. Er und seine Freunde hätten vermutet, dass dies aus Sparsamkeit geschah.

"Man chartert für über 2.000 Euro die Woche ein Boot, um dann am Ende vielleicht 20 Euro zu sparen, weil man einen Dieselkanister mitgenommen hat", sagte der Freizeitsegler aus der Nähe von Düsseldorf. Deshalb habe er das Foto gemacht, das dann später, als die Polizei sich bei ihm gemeldet und nach der "Andromeda" gefragt habe, plötzlich eine ganz andere Bedeutung bekommen habe./fi/DP/stk