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02.09.2026 06:37:00
Nord Precious Metals Mining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Nord Precious Metals Mining hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.02 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.020 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.ch
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