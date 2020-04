Nord du lac Saint-Jean - Rupture d'un tronçon de chemin forestier

JONQUIÈRE, QC, le 17 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que la crue printanière a entraîné la rupture d'un tronçon du chemin forestier de la zec Rivière-aux-Rats, au nord de Dolbeau-Mistassini, situé sur les terres du domaine de l'État de la municipalité régionale de comté (MRC) de Maria-Chapdelaine.

Localisation Contournement MRC de Maria-Chapdelaine Route de la zec Rivière-aux-Rats (R-0216), km 29 Latitude : N 49° 17' 15'' Longitude : O 72° 18' 20'' À partir du chemin R-0257 à Dolbeau-Mistassini, montez au km 59 pour emprunter le chemin Caribou qui débouche sur le chemin de la zec Rivière-aux-Rats. Voir la carte

De l'affichage sera installé sur place pour sécuriser les lieux et informer les usagers de la fermeture du chemin.

Le Ministère invite les usagers de chemins du territoire public à la prudence et à éviter tout déplacement non essentiel. Pour connaître l'état des accès forestiers de ce secteur, renseignez-vous auprès du personnel du Ministère, aux coordonnées suivantes :

Unité de gestion de Mistassini

56, avenue de l'Église

Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4V9

Téléphone : 418 276-1400

Source :

Catherine Thibeault

Conseillère en communication

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Cell. : 418 482-1996

