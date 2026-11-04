Norconsult ASA Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Norconsult ASA Registered hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 0.38 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Norconsult ASA Registered 0.430 NOK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6.20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.31 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 2.47 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0.488 NOK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 2.40 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.ch