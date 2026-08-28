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ETF Sparplan
28.08.2026 06:37:00

Norcod AS Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Norcod AS Registered hat am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Norcod AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.40 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.900 NOK je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Norcod AS Registered 56.9 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 37.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91.3 Millionen NOK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’006.48 19.31 SJYB2U
Short 15’297.40 13.70 S7BCRU
Short 15’860.05 8.99 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’419.45 28.08.2026 12:32:30
Long 13’819.86 19.98 SGBRFU
Long 13’512.07 13.97 S1B6WU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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