Norcod AS Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Norcod AS Registered hat am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Norcod AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.40 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.900 NOK je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Norcod AS Registered 56.9 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 37.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91.3 Millionen NOK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch