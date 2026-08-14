Norben Tea Exports: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Norben Tea Exports präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.21 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Norben Tea Exports ein EPS von 0.220 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Norben Tea Exports im vergangenen Quartal 12.9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Norben Tea Exports 12.3 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch