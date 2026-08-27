NorAm Drilling AS Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NorAm Drilling AS Registered hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.94 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.820 NOK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 277.5 Millionen NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 257.0 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch