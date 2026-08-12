Noor Financial Investment KSCC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Noor Financial Investment KSCC präsentierte in der am 09.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.02 KWD. Im Vorjahresquartal hatte Noor Financial Investment KSCC ebenfalls ein EPS von 0.020 KWD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24.97 Prozent auf 5.9 Millionen KWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.9 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch