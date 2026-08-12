|
12.08.2026 06:37:00
Noor Financial Investment KSCC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Noor Financial Investment KSCC präsentierte in der am 09.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 0.02 KWD. Im Vorjahresquartal hatte Noor Financial Investment KSCC ebenfalls ein EPS von 0.020 KWD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24.97 Prozent auf 5.9 Millionen KWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.9 Millionen KWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor US-Inflationsdaten: SMI gibt nach -- DAX setzt Rekordlauf fort -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.