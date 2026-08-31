NoonTalk Media: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NoonTalk Media präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.010 SGD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0.010 SGD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 38.50 Prozent zurück. Hier wurden 3.85 Millionen SGD gegenüber 6.26 Millionen SGD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.ch