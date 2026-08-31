|
31.08.2026 06:37:00
NoonTalk Media: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
NoonTalk Media präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.010 SGD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0.010 SGD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 38.50 Prozent zurück. Hier wurden 3.85 Millionen SGD gegenüber 6.26 Millionen SGD im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot
Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.