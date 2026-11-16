Noodles Company Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Noodles Company Registered hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Noodles Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.600 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 120.9 Millionen USD, gegenüber 122.1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch