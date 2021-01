Nonin Medical annonce un tout nouveau conseil d'administration

Des leaders du secteur de la santé appuieront la prochaine phase de croissance de l'entreprise

MINNEAPOLIS, 15 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Nonin Medical annonce la nomination de quatre nouveaux membres à son conseil d'administration. Forts d'une expérience unique du secteur et d'une passion pour l'innovation en matière de technologies médicales et de santé, les nouveaux directeurs fourniront à Nonin des conseils stratégiques et appuieront la croissance continue de l'entreprise. Les nouveaux membres du conseil sont :

Brett Edelson , PDG de United Healthcare of MN, ND and SD

, Rob Kill , PDG de Parata Systems

, Jennifer Myster , présidente de Park Nicollet Methodist Hospital et HealthPartners Home and Community Services

, Sven Wehrwein , directeur chez Atricure, SPS Commerce et Proto Labs

« Nous tenons à remercier les membres qui ont quitté le conseil d'administration pour l'appui qu'ils ont fourni à Nonin et à ses employés ainsi que pour leur contribution. En ce qui concerne l'avenir de Nonin, nous sommes convaincus que les nouveaux membres du conseil sont particulièrement qualifiés pour soutenir la prochaine phase de croissance déterminante de l'entreprise », a déclaré Phil Isaacson, président exécutif, directeur de la technologie et fondateur de Nonin Medical.

La technologie des soins de santé jouant un rôle majeur dans la gestion de la pandémie mondiale, l'équipe de direction de Nonin a reconnu la nécessité d'un nouveau conseil d'administration pour aider l'entreprise à répondre aux besoins en constante évolution du marché et aux demandes des fournisseurs, des payeurs et d'autres auditoires qui utilisent des solutions numériques et de données axées sur la santé. Dave Hemink et Phil Isaacson conserveront tous deux leurs rôles actuels au sein du conseil d'administration.

« Nous avons mis sur pied un conseil d'administration de calibre mondial. Au cours de leur carrière, tous les membres ont connu du succès au sein de certaines des plus grandes entreprises du secteur de la santé. Nous savons que ce groupe nous offrira de précieux renseignements commerciaux alors que Nonin prévoit accentuer sa croissance et sert des clients dans le monde entier », a déclaré Dave Hemink, PDG de Nonin Medical.

Les biographies des nouveaux membres du conseil sont disponibles à la page www.nonin.com/about/.

À propos de Nonin Medical

Depuis 1986, Nonin Medical met au point des technologies fiables et fabrique des dispositifs de surveillance des patients non invasifs et durables pour les professionnels de la santé et les consommateurs. Les oxymètres de pouls, les oxymètres cérébraux et tissulaires, les capnographes, les capteurs et les logiciels de l'entreprise offrent un rendement fiable jour après jour, même dans des environnements difficiles. Pour en savoir plus, consultez le site www.nonin.com.

