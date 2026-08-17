NONGSHIM öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NONGSHIM lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9382.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6307.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat NONGSHIM mit einem Umsatz von insgesamt 956.06 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 867.73 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 10.18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch