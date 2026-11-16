NONGSHIM hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NONGSHIM veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5095.00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NONGSHIM ein EPS von 8742.00 KRW je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 929.57 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 871.16 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch