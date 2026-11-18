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18.11.2026 06:37:00
NONGSHIM gewährte Anlegern Blick in die Bücher
NONGSHIM hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2687.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14005.00 KRW je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1.86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 261.08 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 266.03 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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